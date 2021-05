Thyssenkrupp : Dans le rouge, malgré la hausse du CA

(CercleFinance.com) - Les ventes de thyssenkrupp ont atteint 8,6 MdsE au 2e trimestre de l'exercice fiscal 2020/2021, soit une hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté marque une forte progression, passant de -279 ME à +220 ME, grâce à une amélioration dans 'presque tous les segments', explique le groupe allemand.



La perte nette se chiffre à -211 ME, en nette amélioration par rapport au 2e trimestre de l'exercice précédent (-948ME). Le BPA s'établit toutefois en deçà du consensus, à -0,34 euro.



Pour 2021, thyssenkrupp table sur une croissance des ventes à deux chiffres, tout en précisant que leur niveau devrait rester nettement en-dessous du niveau d'avant la crise. Le groupe anticipe par ailleurs une perte nette de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



