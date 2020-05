ThyssenKrupp : Creusement de la perte trimestrielle

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp dévisse de 12% à Francfort, après avoir fait part d'une perte nette de 1,3 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, contre une perte de 93 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 15,9 milliards.



Le conglomérat industriel et sidérurgique précise qu'en particulier, la faiblesse du marché automobile, ainsi que les pertes de prix et de volumes dans les activités de matériels, ont impacté négativement sa performance.



ThyssenKrupp ajoute que la scission de son activité ascenseurs devrait être finalisée vers la fin de l'exercice 2019-20, mais prévient que son profit opérationnel ajusté des opérations poursuivies devrait ressortir fortement négatif pour cet exercice.



