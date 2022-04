thyssenkrupp : Contrat avec ABB pour moderniser un site

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un important contrat auprès de Primetals Technologies pour aider à optimiser la production de la nouvelle usine thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) de Duisburg-Bruckhausen, en Allemagne.



La société d'ingénierie suisse fournira sa technologie unique et exclusive de brassage et de freinage électromagnétique ABB Flow Control Mold pour un acier de meilleure qualité produit plus rapidement et à moindre coût.



La construction d'un laminoir de coulée et la mise à niveau d'une installation de coulée s'inscrivent dans la stratégie de tkSE qui vise à optimiser les opérations pour répondre aux exigences des clients du secteur automobile.



