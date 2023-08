Thyssenkrupp : Bien orienté sur un relèvement d'objectif

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp s'adjuge 4% à Francfort, salué pour un relèvement d'objectif par le groupe industriel, à l'occasion de la publication de résultats pourtant en retrait sensible au titre de son troisième trimestre comptable.



Il déclare anticiper désormais, pour l'ensemble de son exercice 2022-23, un profit opérationnel (EBIT) ajusté 'dans le haut de sa fourchette des centaines de millions d'euros', et non plus dans le milieu ou le haut de cette fourchette.



Son EBIT ajusté du troisième trimestre a été divisé par trois en comparaison annuelle, à 243 millions d'euros, 'du fait de prix plus bas et de la réduction correspondante des marges en services matériaux, ainsi que de revenus en baisse dans la sidérurgie en Europe'.



En termes d'activité, Thyssenkrupp a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros et a engrangé des prises de commandes pour 9,4 milliards, en contraction par rapport à respectivement 11 et 9,9 milliards un an auparavant.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.