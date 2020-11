Thyssenkrupp : Bénéficie de la vente de l'activité ascenseur

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les performances de thyssenkrupp au cours de l'exercice 2019/2020 ont été fortement impactées par les effets de la pandémie de coronavirus, indique le groupe.



Les ventes ont diminué de 15% à 28,9 milliards d'euros. À -1,6 milliard d'euros, l'EBIT ajusté était comme prévu inférieur à celui de l'année précédente -110 millions d'euros.



Pour l'exercice 2019/2020, thyssenkrupp présente un résultat net de +9,6 milliards d'euros, contre 260 millions de pertes un an plus tôt. Le groupe a pu bénéficier du gain de la vente de l'activité ascenseurs d'environ 15 milliards d'euros. Cette vente a toutefois été compensée par la faible performance opérationnelle causée par la pandémie de coronavirus.



Le bénéfice par action s'élève à 15,40 E (exercice précédent: -0,49 euro).



Compte tenu également des défis opérationnels existants, il n'y a pas de place pour un dividende cette année, fait savoir le groupe.



