thyssenkrupp : Accord avec BASF autour des catalyseurs

(CercleFinance.com) - BASF et thyssenkrupp Uhde ont annoncé aujourd'hui leur coopération pour la commercialisation et la poursuite du développement de la conception de catalyseurs destinés à équiper la technologie EnviNOx® de pointe de thyssenkrupp Uhde pour la réduction du N2O et des NOx.



EnviNOx® élimine de manière fiable plus de 99 % de toutes les émissions de N2O et de NOx, comme sur le site de BASF à Ludwigshafen, où une nouvelle unité a démarré avec succès au second semestre 2022.



BASF fournira ses catalyseurs haute performance à thyssenkrupp Uhde, permettant à ses clients de réduire encore plus efficacement les émissions de gaz à effet de serre.



' La combinaison de l'expertise des deux sociétés dans le domaine des catalyseurs et des processus de réduction du N2O va vraiment faire la différence dans notre objectif commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre ', a déclaré Detlef Ruff, vice-président principal, Process Catalysts chez BASF. 'Nos équipes de recherche et développement travaillent à la conception et à la production de catalyseurs hautement efficaces, durables et durables.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.