Thyssenkrupp : 800 emplois menacés par une restructuration

(CercleFinance.com) - 800 salariés de thyssenkrupp (dont 500 en Allemagne) devraient perdre leur emploi à la suite d'une restructuration décidée par le groupe, liée à la baisse des commandes et des ventes dans un contexte de pandémie.



A partir du 1er octobre, thyssenkrupp entamera en effet le réalignement opérationnel de ses activités d'ingénierie de systèmes automobiles. Dans les mois à venir, son unité d'ingénierie systèmes sera ainsi divisée en deux unités indépendantes. Tandis que l'une sera dédiée à la carrosserie, l'autre combinera les activités motopropulseur et assemblage de batteries. Les activités de cette dernière unité devraient à terme se poursuivre en dehors du groupe, soit à travers un partenariat, soit sous l'égide de nouveaux propriétaires.



Au total, environ 3 200 personnes travaillent actuellement dans l'ingénierie des systèmes automobiles chez thyssenkrupp en Allemagne.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.