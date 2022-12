Thales : Construction d'un satellite pour Eutelsat

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a sélectionné Thales Alenia Space (Thales 67 % et Leonardo 33 %) pour la construction d'un satellite de nouvelle génération.



' Le Flexsat (pour 'Flexible satellite') sera basé sur la ligne de produit novatrice Space Inspire

(INstant SPace In-orbit Reconfiguration) développée par Thales Alenia Space, et pourra être reconfiguré de manière totalement transparente et ajusté instantanément en orbite afin d'offrir aux clients le meilleur niveau de service possible tout en garantissant une utilisation optimale des capacités disponibles à bord du satellite ' indique le groupe.



Ce nouveau satellite renforcera les ressources en orbite d'Eutelsat en offrant plus de 100 Gbps de capacité supplémentaire sur le continent américain.



La livraison du Flexsat est prévue en 2026.



