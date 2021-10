Texas Instruments : Hausse de 44% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un bénéfice net en croissance de 44% à 1,95 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2021, soit 2,07 dollars par action, ainsi qu'un profit opérationnel en hausse de 43% à 2,3 milliards.



Il a vu ses revenus, soutenus par la demande industrielle, automobile et électronique personnelle, augmenter de 22% à 4,64 milliards de dollars, avec des progressions de 24% en puces analogiques et de 13% en puces à traitement intégré.



En termes de perspectives pour le trimestre en cours, le groupe d'électronique basé à Dallas a indiqué anticiper un BPA entre 1,83 et 2,07 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars.



