Texas Instruments : Hausse de 19% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA de 2,47 dollars au titre du troisième trimestre 2022, en croissance de 19% par rapport à la même période en 2021, ainsi que des revenus de 5,24 milliards, en progression de 13%.



'Au cours du trimestre, nous avons connu une faiblesse attendue dans l'électronique personnelle et une faiblesse croissante dans l'industrie', a commenté le PDG du groupe d'électronique, Rich Templeton.



Concernant les trois derniers mois de cette année, Texas Instruments indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 4,4 et 4,8 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,83 et 2,11 dollars.



