Texas Instruments : En recul après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Texas Instruments recule d'environ 2% à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA de 1,48 dollar au titre de son deuxième trimestre, dépassant de 30% l'estimation moyenne des analystes en excluant un crédit d'impôt exceptionnel.



'Ceux qui sont pessimistes sur le dossier mettront en avant les niveaux élevés des stocks', reconnait Jefferies, qui estime pour sa part que 'les stocks de Texas Instruments le mettent en position de gagner des parts dans un environnement tendu'.



Le broker ajoute que les milieux des fourchettes-cibles du groupe pour le trimestre en cours, de 1,14-1,34 dollar pour le BPA et de 3,26-3,54 milliards pour les revenus, dépassent de respectivement 24% et 9,8% les consensus.



