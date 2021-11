Texas Instruments : Des nouvelles usines de semi-conducteurs

(CercleFinance.com) - Texas Instruments va débuter l'année prochaine la construction de nouvelles usines de fabrication de plaquettes semi-conducteurs de 300 mm à Sherman, Texas.



Le site peut accueillir jusqu'à quatre usines pour répondre à la demande, car la croissance des semi-conducteurs dans l'électronique, en particulier sur les marchés industriels et automobiles, devrait se poursuivre. La construction de la première et deuxième usine devrait commencer en 2022.



La production de la première usine est attendue dès 2025. Avec la possibilité de réaliser jusqu'à quatre usines, le potentiel d'investissement total sur le site pourrait atteindre environ 30 milliards de dollars et soutenir 3 000 emplois directs.



