Texas Instruments : Consensus battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a dévoilé mardi soir un bénéfice net en hausse de 6% à 1,38 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 1,48 dollar par action, un BPA dépassant d'une soixantaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Il a vu ses revenus, plombés par la faiblesse du marché automobile, se tasser de 12% à 3,24 milliards de dollars avec, dans ses activités principales, des reculs de 4% en puces analogiques et de 31% en puces à traitement intégré.



En termes de perspectives, le groupe d'électronique basé à Dallas indique anticiper un BPA compris entre 1,14 et 1,34 dollar et un chiffre d'affaires entre 3,26 et 3,64 milliards pour le trimestre en cours.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.