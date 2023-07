Texas Instruments : Baisse de 24% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a publié mardi soir un BPA de 1,87 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, en baisse de 24% par rapport à la même période en 2022, ainsi que des revenus de 4,53 milliards, en diminution de 13%.



'Comme au trimestre précédent, nous avons connu une faiblesse sur nos marchés finaux, à l'exception de l'automobile', explique le CEO Haviv Ilan, qui pointe cependant un FCF de l'exploitation de 7,4 milliards de dollars sur les 12 derniers mois.



Pour son troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs indique tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 4,36 et 4,74 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA compris entre 1,68 et 1,92 dollar.



