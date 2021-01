Texas Instrument : Le BPA trimestriel dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a dévoilé un bénéfice net au 4e trimestre 2020 en progression de 58% par rapport à la même période un an plus tôt, à 1,68 milliard de dollars, soit un BPA de 1,8 dollar bien supérieur à l'estimation moyenne des analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 4,07 milliards de dollars, en progression de 22%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Texas Instrument enregistre un chiffre d'affaires de 14,46 milliards de dollars, en très légère progression (+0,5%) par rapport à l'exercice précédent (14,38 milliards de dollars).

Le bénéfice net annuel s'établit à 5,59 milliards (contre 5,01 milliards un an plus tôt), soit un BPA de 5,97 dollars sur la période.



Pour le 1er trimestre 2021, Texas Instrument anticipe un CA trimestriel compris entre 3,79 et 4,11 milliards de dollars, soit un BPA qui se situerait entre 1,44 et 1,66 dollar.



