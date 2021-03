Tesco : Veut améliorer le profil sanitaire des produits

(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir établi de nouveaux plans pour aider les clients à manger plus sainement. Tesco annonce un 'programme majeur pour améliorer le profil sanitaire des produits' d'ici 2025, avec une extension des gammes de produits bio et des prix retravaillés pour éliminer les obstacles à l'achat d'aliments sains.



Les progrès par rapport à ces plans seront rendus publics, étayés par de nouveaux objectifs visant à augmenter la proportion des ventes d'aliments sains et à rendre les produits plus sains.



Plus concrètement, Tesco ambitionne d'augmenter la part de produits sains vendus, en proportion des ventes totales, à 65%, contre 58% actuellement; d'augmenter de 300% les ventes de substituts de viande à base de plantes d'ici 2025; de rendre les produits plus sains grâce à la reformulation, ce qui consiste à augmenter le pourcentage de plats préparés contenant au moins un des cinq recommandés par jour à 66% d'ici 2025 (contre 50% actuellement et 26% en 2018).



