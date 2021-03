Tesco : Va développer la collecte du plastique souple

(CercleFinance.com) - Tesco a commencé à déployer des points de recyclage de plastique souple dans 171 magasins dans le sud-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles et prévoit de les déployer dans tous les grands magasins du pays.



C'est la première fois que le Royaume-Uni disposera d'un réseau aussi étendu de points de collecte dédiés au plastique souple, assure Tesco.



Ces points permettront aux clients de retourner tous les plastiques souples précédemment non recyclés, quel que soit l'endroit où ils ont été achetés.



Une fois collecté, ils seront lavés, triés puis traités avant d'être transformés en un nouvel emballage, assure Tesco.



