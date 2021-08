Tesco : S'associe à WWF contre le changement climatique

(CercleFinance.com) - Tesco annonce s'associer à WWF dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en soutenant notamment la mise en place de cultures plus durables destinées à la consommation du bétail.



Dans le cadre de ce programme, 15 agriculteurs du groupement laitier durable de Tesco (Tesco Sustainable Dairy Group -TSDG) ont reçu une subvention de 80% destinée à développer des plantations enrichissant le sol (plantes, légumes et herbes).



Ces plantes seront ensuite consommées par les vaches laitières. Le mélange de semences présente un certain nombre d'avantages par rapport aux champs conventionnels: hausse de la biodiversité, baisse de l'empreinte carbone (liée à l'absence d'engrais azotés artificiels), amélioration de la santé des sols et de la qualité de l'eau (grâce aux meilleures structures des racinaires) et meilleure santé animale.



Si les producteurs laitiers de Tesco ont réduit leurs émissions de carbone de 6,5% depuis 2016, Tesco a maintenant introduit un nouvel objectif de réduction de 10% supplémentaires d'ici 2025.







