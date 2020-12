Tesco : Retire le plastique de sa gamme de produits de Noël

(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir retiré plus de 20 millions de morceaux de plastique de sa gamme de produits de Noël pour cette année. Craquelins, lumières, cartes et puddings ont tous été produits en utilisant moins de plastique à usage unique.



Tesco a également cessé d'utiliser des paillettes pour tous les produits et emballages à usage unique. Le papier d'emballage, les sacs-cadeaux, et autres cartes sont désormais tous sans paillettes et largement recyclables.



'C'est une priorité absolue pour nous d'éliminer et de réduire au minimum la quantité de plastique dans nos magasins et de nous assurer que tout ce que nous utilisons est recyclé et conservé hors de l'environnement. La période de Noël ne fait pas exception et nous voulons faire notre part pour aider les clients à faire des célébrations plus durables', a commenté Sarah Bradbury, directrice qualité chez Tesco.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.