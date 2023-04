Tesco : Renforce sa politique de lutte contre l'inflation

(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé aujourd'hui bloquer le prix de plus de 1000 produits du quotidien jusqu'au 5 juillet.



Parallèlement, le distributeur annonce baisser le prix du lait - une première depuis mai 2020.



Tesco précise que dans le cadre de son partenariat avec quelque 500 producteurs laitiers britanniques membres du Tesco Sustainable Dairy Group (TSDG), les agriculteurs continueront de bénéficier d'un prix reflétant le coût de production, qui tient compte des fluctuations des coûts des intrants tels que le carburant, les aliments pour animaux, les engrais et la main-d'oeuvre.



Le directeur général de Tesco UK, Jason Tarry, a déclaré que le blocage continu des prix de nombreux produits de première nécessité, ainsi que la baisse des prix du lait, contribueront à offrir aux clients la tranquillité d'esprit à un moment où de nombreuses familles ressentent encore les effets de l'inflation.



