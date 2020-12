Tesco : Rembourse 585 M£ à l'administration britannique

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique Tesco a annoncé qu'il a décidé de rembourser les 585 millions de livres sterling qu'il a reçus en allégement des charges des entreprises suite à la pandémie de Covid-19.



L'entreprise a indiqué que son activité s'est avérée 'résistante' pendant la crise et qu'elle est 'suffisamment solide financièrement' pour restituer les fonds au gouvernement et à l'administration britanniques.



'Nous croyons fermement que c'est la bonne chose à faire', a déclaré le président John Allan, notant que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité que la mesure d'allègement des charges devrait être remboursée.



En octobre, Tesco a estimé que la pandémie de Covid coûterait environ 725 millions de livres cette année - bien plus que les 585 millions de livres d'allègement des charges qu'elle a reçues.



'Nous ne nous attendons pas à ce que la décision ait un impact direct sur Tesco du point de vue de sa valorisation, mais elle pourrait bien se faire ressentir au niveau de la gouvernance et des parties concernées de la société', ont indiqué les analystes d'UBS.



