Tesco : Relève les standards environnementaux des producteurs

(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé un renforcement des normes environnementales applicables à ses 14 000 producteurs de produits frais, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'assurance environnementale LEAF (Linking Environment And Farming - lier environnement et agriculture).



Tesco veillera à ce que tous les producteurs britanniques soient certifiés d'ici la fin 2022 avant d'étendre le processus de certification au reste des producteurs à partir de 2023 et achever la transformation d'ici 2025.



La certification LEAF exige en effet des exploitations agricoles qu'elles adoptent une approche plus durable et respectueuse du climat, avec notamment l'adoption de pratiques d'agriculture régénérative, d'efficacité énergétique, de meilleure gestion des sols, d'approche circulaire etc.



' Il est vital que nous fassions tout notre possible pour produire de la nourriture de manière plus durable. La mise en oeuvre de la norme LEAF contribuera à améliorer l'environnement chez des milliers de producteurs et de fournisseurs', assure Ashwin Prasad, directeur des produits chez Tesco.





