Tesco : Rejoint WWF pour préserver les écosystèmes marins

(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir rejoint aujourd'hui le WWF afin de s'engager pour la protection durable des fonds et écosystèmes marins via l'approche 'Seascape'. Tesco a ainsi établi une feuille de route visant à une transition vers une gestion écosystémique de ses pêches au thon d'ici 2030.



Malgré les améliorations apportées à la gestion des pêches, la biodiversité marine continue d'être menacée par la surpêche, 94% de tous les stocks de poissons - et particulièrement le thon - étant surexploités ou à un niveau maximal durable, rapporte l'enseigne.



Tesco travaillera avec des partenaires comme le WWF et ses fournisseurs pour encourager l'adoption, à l'échelle de l'industrie, de la métrique SSB40, une métrique qui permet de rendre compte de la santé des stocks de poissons.



