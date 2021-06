Tesco : Poursuit sa route vers les énergies décarbonées

(CercleFinance.com) - Tesco annonce aujourd'hui posséder 'le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques du Royaume-Uni'. Afin de promouvoir la mobilité électrique, le distributeur britannique annonce offrir une recharge gratuite dans 400 de ses magasins britanniques, dans le cadre de son partenariat avec Volkswagen et Pod Point.



'Nous pensons qu'il est important d'offrir aux clients un moyen simple, propre et gratuit de recharger leur voiture pendant qu'ils font leurs achats chez nous', explique l'enseigne.



Tesco affirme avoir fourni jusqu'à présent plus de 10 millions de kilomètres d'énergie neutre en carbone à ses clients via ses 1 660 points de recharge installés à ce jour - qui devraient devenir 2400 l'année prochaine.



De plus, 'nous avons signé des accords d'achat d'électricité avec Low Carbon et EDF pour créer de nouvelles fermes solaires dans tout le Royaume-Uni', précise la société qui déploie également ses panneaux solaires en magasin.



Enfin, 'tous nos fourgons de livraison Dotcom seront entièrement électriques d'ici 2028', promet Tesco.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.