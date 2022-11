Tesco : Poursuit l'expérimentation autour des magasins GetGo

(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé aujourd'hui étendre son essai portant sur les magasins dits GetGo, avec l'ouverture, à compter d'aujourd'hui, de Chiswell Street Express, dans le centre de Londres.



Le distributeur a aussi prévu d'ouvrir un Fulham Reach Express à Parrs Way (Londres) et un Aston University Express à Aston (Birmingham) au cours des prochains mois.



Ces magasins permettent aux clients de faire leurs achat sans scanner les produits ni même utiliser une caisse. Pour la première fois, ces nouveaux magasins offriront également aux clients la possibilité d'utiliser un libre-service ou une caisse assistée s'ils le préfèrent.



Les acheteurs qui choisissent l'option 'sans paiement' doivent simplement télécharger l'application Tesco et sélectionner l'option GetGo. Ils peuvent alors simplement entrer et choisir leurs achats, avant de scanner leur application en sortant.



Dans le cadre d'un partenariat entre Tesco et Trigo, une combinaison de caméras et de capteurs de poids établira ce que les clients ont directement ramassé et les facturera pour les produits via l'application lorsqu'ils quittent le magasin.





