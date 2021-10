Tesco : Objectifs relevés après un semestre solide

(CercleFinance.com) - Tesco, le géant britannique de la grande distribution, a annoncé mercredi un relèvement de ses objectifs annuels après des résultats semestriels ressortis en nette hausse.



L'action du groupe gagnait plus de 3,8% en début de séance à la Bourse de Londres, soit la meilleure performance de l'indice FTSE 100, lui-même en recul de 1%.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Tesco déclare viser un bénéfice opérationnel ajusté entre 2,5 et 2,6 milliards de livres pour son exercice fiscal 2021-2022



Sur le premier semestre de l'exercice, clos le 28 août, le groupe a dégagé un résultat d'exploitation en hausse de 29,5% à 1,3 milliard de livres.



Les ventes dans ses magasins britanniques ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 2,4% sur un an.



'Nous avons connu six mois solides', s'est félicité le directeur général Ken Murphy. 'Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont dépassé les attentes et nous avons surperformé le marché', a-t-il souligné.



Le distributeur a également annoncé le lancement immédiat d'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros et précisé être dans la bonne voie pour réaliser ses objectifs stratégiques.



