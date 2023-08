Tesco : Objectif de réduction des émissions validé par SBTi

(CercleFinance.com) - Tesco a présenté aujourd'hui un plan de réduction des émissions dans l'ensemble de ses propres opérations et de sa chaîne de valeur, alors qu'il devient l'un des premiers détaillants au monde à faire valider ses objectifs 'net-zéro' par la Science Based Targets Initiative ( SBTi), soit l'organisme officiel qui valide les objectifs climatiques.



Les objectifs de Tesco visent à réduire les émissions absolues des scope 1 et 2 de ses propres opérations de 85% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2015, et de 55% pour le scope 3 d'ici à 2032, par rapport à l'année de référence 2019.



Tesco assure ainsi être devenue 'l'une des premières entreprises au monde à avoir des objectifs spécifiques, validés par le SBTi, axés sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des forêts, des terres et de l'agriculture'.



Les objectifs validés verront Tesco travailler à son engagement à devenir neutre en carbone dans ses propres opérations d'ici 2035 et dans la chaîne de valeur d'ici 2050, conformément à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C.



