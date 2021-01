Tesco : Lance une 1ere obligation durable de 750 ME

(CercleFinance.com) - Tesco annonce le lancement d'une première obligation de 750 ME liée à l'engagement de la société de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



'Le lancement de notre première obligation liée au développement durable démontre en outre la force de notre engagement à réduire notre impact sur l'environnement et à devenir une entreprise nette zéro carbone au Royaume-Uni d'ici 2035', a indiqué la société.



L'obligation de 750 ME avec un coupon de 0,375% offre une maturité de 8,5 ans. Elle sera alignée sur le nouveau cadre d'obligations durables de Tesco, qui suit les principes des obligations liées au développement durable de l'ICMA.



