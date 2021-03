Tesco : Lance un manifeste sur le changement climatique

(CercleFinance.com) - Tesco a lancé aujourd'hui un nouveau 'manifeste' sur le changement climatique avant le sommet crucial de la COP26, organisé cette année à Glasgow.



Le détaillant a identifié cinq domaines clés dans lesquels il peut faire la plus grande différence, notamment la réduction des émissions, le soutien de la transition du Royaume-Uni vers le transport électrique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le soutien à la production durable de denrées alimentaires et l'aide aux clients à manger sainement et de manière durable.



Ken Murphy, le directeur général de Tesco, a souligné la nécessité d'améliorer à la fois l'efficacité et l'innovation de pointe si l'industrie alimentaire au sens large souhaite atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.



Tesco s'est fixé d'atteindre la neutralité carbone eu Royaume-Uni à l'horizon 2035, soit 15 ans plus tôt que ce qui était prévu initialement.



