Tesco : Lance son premier magasin sans caisse à Londres

(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir ouvert ce jour son premier magasin sans caisse, dans le centre de Londres, offrant aux clients la possibilité de faire leurs achats sans scanner le moindre produit ni passer à la caisse.



Baptisé 'GetGo', ce magasin repose sur une technologie de pointe: les clients disposant de l'application Tesco.com pourront s'enregistrer, ramasser les courses dont ils ont besoin et repartir directement sans passer à la caisse.



Une combinaison de caméras et de capteurs de poids établira ce que les clients ont récupéré et les facturera pour les produits directement via l'application lorsqu'ils quittent le magasin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.