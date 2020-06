Tesco : La solidité des ventes trimestrielles rassure

(CercleFinance.com) - Le groupe Tesco a rassuré les investisseurs vendredi matin en dévoilant des ventes dynamiques pour son premier trimestre fiscal, clos fin mai, notamment en ce qui concerne la Grande-Bretagne, son principal marché.



Le distributeur a fait état d'un bond de 8,7% des ventes au sein de ses magasins britanniques ouverts depuis plus d'un an sur les trois mois écoulés, à près de 9,9 milliards de livres (environ 11 milliards d'euros).



Le détaillant souligne avoir en particulier bénéficié d'une hausse de 48,5% de ses ventes en ligne au Royaume-Uni sur le trimestre écoulé, dont un bond de 90% sur le seul mois de mai, en pleine période de confinement.



A périmètre comparable, le chiffre d'affaires global de Tesco a augmenté de 7,9%, à 13,4 milliards de livres sur le trimestriel, alors que le consensus ne visait qu'une croissance de 6,8%.



Vers 9h30 (heure de Londres), le titre progressait d'environ 0,7%, face à un indice européen du secteur de la distribution en hausse de 0,4%.



