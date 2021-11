Tesco : La chasse aux plastiques s'intensifie rayon nettoyage

(CercleFinance.com) - Tesco annonce qu'à compter du 22 novembre, les consommateurs britanniques pourront acheter des recharges pour certains produits de nettoyage permettant d'économiser jusqu'à 60 millions de morceaux de plastiques chaque année.



Ainsi, six bouteilles de pulvérisation de produits de nettoyage de marque propre pourront être réutilisées plusieurs fois grâce à des capsules solubles qui seront mélangées à de l'eau du robinet pour créer une nouvelle solution de nettoyage.



Les produits concernés sont des nettoyants de surface, de cuisine, salle de bain, douche ou encore produits à vitres.



Chaque spray coûte 80p et les recharges 70p.





