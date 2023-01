Tesco : Intègre du plastique recyclé dans ses emballages

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que les déchets plastiques sont désormais collectés, recyclés et réutilisés dans ses emballages de poisson frais.



Ainsi, dès la semaine prochaine, de nombreuses gammes de saumon frais, d'églefin, de cabillaud et de bar du supermarché seront vendues pour la première fois dans des plateaux contenant au moins 30 % de plastique côtier recyclé collecté sur les plages, les côtes et les communautés côtières autour de la mer Méditerranée.



Le passage au nouvel emballage devrait éliminer environ 500 tonnes métriques de plastique de l'environnement chaque année et réduire la quantité de 'plastique vierge' nécessaire dans l'emballage.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.