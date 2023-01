Tesco : Hausse des ventes de détail de 5,7% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que ses ventes de détail ont augmenté de 5,7% au 3e trimestre, avec une hausse de 12,3% en Europe centrale (soit sa plus haute performance depuis de nombreuses années), et +5,2% au Royaume-Uni et Irlande du Nord.



Au Royaume-Uni, Tesco maintient une forte part de marché à 27,5%, et devient le seul détaillant à avoir augmenté sa part de marché par rapport à l'avant-pandémie.



Dans ce contexte, Tesco confirme sa guidance pour l'exercice fiscal 22/23, à savoir un bénéfice d'exploitation ajusté des ventes au détail compris entre 2,4 et 2,5 milliards de livres sterlinget un flux de trésorerie disponible au détail d'au moins 1,8 milliard de livres sterling.



'Je suis vraiment satisfait de nos performances sur cette période, en particulier de la poursuite de la forte croissance à Noël qui s'ajoute à la croissance exceptionnelle de ces dernières années', a souligné Ken Murphy, directeur de Tesco.



