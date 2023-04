Tesco : Hausse des ventes de 5,3% lors de l'exercice 22/23

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que les ventes du groupe ont atteint 57,6 Mds£ au titre de l'exercice 2022/23, représentant une hausse de 5,3% par rapport à l'exercice précédent à changes constants.



Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 2,6 Mds£, en recul de 7,1% à changes constants, se décomposant entre l'activité Retail (2,48 Mds£, à -6,3%) et l'activité Bank (143 M£, à -18,8%).



Le BPA ajusté s'établit à 21,85p, stable par rapport au précédent exercice.

'Cela a été une année incroyablement difficile pour beaucoup de nos clients, et nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour les aider. Nos résultats reflètent notre investissement continu pour offrir une grande valeur et qualité à nos clients, tout en prenant soin de nos collègues', a commenté Ken Murphy, directeur de l'enseigne.



Pour l'exercice 2023/24, Tesco prévoit d'être en mesure de fournir un niveau globalement stable de bénéfice d'exploitation ajusté pour le Retail, et de 130 à 160 M£ pour l'activité Bank.



