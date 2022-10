Tesco : Gèle le prix d'un millier de produits

(CercleFinance.com) - Tesco annonce aujourd'hui son engagement de blocage des prix, gelant les prix de plus d'un millier de produits de tous les jours jusqu'en 2023.



Ces produits font tous partie de la campagne 'Low Everyday Prices', qui couvre un large éventail de produits et de marques.



Jason Tarry, directeur général de Tesco UK, a déclaré : ' Plus d'un millier de produits préférés des ménages resteront au même prix avantageux pendant les mois à venir, cela les aidera à établir un budget au moment où ils en ont le plus besoin. '



Tesco annonce également un autre investissement majeur avec la deuxième augmentation de la rémunération horaire cette année, et le doublement de la remise pour collègues à Noël.



À partir du 13 novembre 2022, le taux horaire de base dans les magasins Tesco augmentera de 20 points supplémentaires pour atteindre 10,30 £ (ou 10,98 £ à Londres).



