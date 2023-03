Tesco : Étend son réseau de bornes de recharges

(CercleFinance.com) - Tesco annonce aujourd'hui que son hypermarché Kirkwall, située sur l'île écossaise d'Orkney, est devenu son 600e magasin au Royaume-Uni à être équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Cette installation constitue l'aboutissement d'un programme qui a vu plus de 2 500 baies de recharge de véhicules électriques installées dans 600 magasins Tesco à travers le Royaume-Uni au cours des trois dernières années - dont 129 chargeurs rapides.



Tesco a travaillé avec Volkswagen et Pod Point pour construire le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques au détail au Royaume-Uni, offrant aux conducteurs de véhicules électriques un endroit pour recharger leur voiture tout en faisant leurs courses.



Tesco estime que ses chargeurs ont été utilisés plus de 6 000 000 fois, économisant déjà plus de 24 000 tonnes de CO2.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.