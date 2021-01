Tesco : En forte hausse, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2,5% à la Bourse de Londres alors que Barclays a repris la couverture du titre Tesco avec un conseil à 'surpondérer' et un objectif de cours de 290 pence, en indiquant que plusieurs facteurs devraient faire de 2021 une meilleure année.



En 2020, les actions Tesco ont généré un rendement total pour les actionnaires (TSR) de -7%, contre -6,7% pour le britannique Morrison et +1,1% pour Sainsbury, a déclaré le bureau d'analyses dans une note aux clients.



Cette performance décevante est survenue malgré l'annonce d'une sortie du marché asiatique avec un rendement en espèces de 5 milliards de livres sterling (environ 22 % de la capitalisation boursière du groupe) et la fin de l'important flux de trésorerie disponible provenant des versements complémentaires de retraite, a ajouté Barclays.



Le secteur de la distribution alimentaire est loin d'être le plus touché par la pandémie de Covid-19, a rajouté l'analyste, faisant de Tesco 'une action clé' pour 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.