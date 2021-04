Tesco : En berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Tesco lâche plus de 3% à Londres après la publication par le géant britannique de la distribution alimentaire de ses résultats préliminaires 2020-21, marqués par un BPA hors éléments exceptionnels en baisse de 35,8% à 11,94 pence.



Toujours sur la base des opérations poursuivies, le profit opérationnel ajusté a diminué de 28,1% à 1,81 milliard de livres sterling, pour un chiffre d'affaires (hors carburant) en croissance de 7,1% à 53,4 milliards.



La direction de Tesco va proposer un dividende final de 5,95 pence par action, impliquant un dividende par action total stable à 9,15 pence, reflétant 'l'importance accordée aux distributions aux actionnaires et sa confiance dans les cash-flows futurs'.



