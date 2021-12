Tesco : Des camions électriques pour le transport de fret

(CercleFinance.com) - Tesco annonce avoir opté pour deux camions articulés de transport de fret lourd entièrement électriques au Royaume-Uni, à compter de 2022.



Ces deux nouveaux véhicules électriques, des 37 tonnes, transporteront de la nourriture et d'autres produits du terminal ferroviaire de Wentloog à l'extérieur de Cardiff jusqu'au centre de distribution de Tesco à Magor, au Pays de Galles, en partenariat avec la société de transport international FSEW.



Alors que les poids lourds représentent environ 16% des émissions du transport intérieur du Royaume-Uni, des solutions vertes peuvent jouer un rôle important dans la réalisation des ambitions nettes zéro du Royaume-Uni, indique Tesco.



Ces deux premiers camions permettront ainsi d'éviter le rejet de 87,4 tonnes de CO2 par an, assure la société.



