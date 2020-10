Tesco : Dans le vert après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Tesco avance de plus de 2% à Londres après la publication par le groupe de distribution d'un profit avant impôt en croissance de 28,7% à 551 millions de livres sterling, au titre des six premiers mois de son exercice 2020-21.



Sur la base des activités poursuivies, son chiffre d'affaires a augmenté de 6,6% à 26,7 milliards de livres (+6,8% à taux de changes constants), malgré de moindres contributions de l'Europe centrale et de Tesco Bank.



'Si des incertitudes significatives demeurent, nous attendons maintenant un profit opérationnel distribution pour l'exercice en cours au moins égal à celui de 2019-20, sur la base des activités poursuivies', précise le groupe britannique.



