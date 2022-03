Tesco : Coup de pouce aux producteurs laitiers britanniques

(CercleFinance.com) - Tesco annonce augmenter de près de 20% le prix du litre de lait frais qu'il reverse aux éleveurs britanniques afin de les aider à surmonter les conditions de marché.



Ainsi, les 520 producteurs laitiers britanniques qui composent le Sustainable Dairy Group (TSDG) de Tesco devraient bénéficier d'une hausse du prix au litre, celui-ci passant de 34,16 pence aujourd'hui à 40,84 pence le litre en mai.



Les agriculteurs du TSDG verront également une hausse de prix provisoire en avril pour faire face aux niveaux sans précédent actuels d'inflation à la ferme.



Le prix que Tesco paie à ses agriculteurs pour son lait frais est fixé de manière indépendante sur une base trimestrielle et prend en compte des intrants tels que les aliments pour animaux, le carburant et les engrais, ce qui donne un prix équitable qui reflète le coût de production, souligne Tesco.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.