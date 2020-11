Tesco : Chasse le plastique de ses emballages

(CercleFinance.com) - Tesco annonce qu'à partir de l'année prochaine, les plateaux en plastique permettant d'emballer ses poulets frais et entiers ne seront plus utilisés.



Le supermarché commencera par retirer le plateau et le film de 16 millions de poulets de sa propre marque et les remplacera par un seul sac.



En plus de retirer 16 millions de morceaux de plastique, il réduira ainsi de 30% le poids total de plastique utilisé pour emballer l'ensemble de ses volailles fraîches.



Le nouvel emballage est également plus hygiénique à manipuler pour les clients et facilite le transfert du poulet dans un plat à rôtir sans manipulation.



