Tesco : Cède ses activités en Thaïlande et Malaisie

(CercleFinance.com) - Après avoir annoncé le 9 mars la vente de ses activités en Thaïlande et en Malaisie à C.P. Retail Development Company Limited (CPRD), Tesco confirme aujourd'hui que toutes les conditions ont été remplies pour la vente.



' Cette vente nous permet de nous concentrer sur nos activités à travers l'Europe et de continuer à servir nos clients, d'apporter une contribution significative à notre déficit de retraite et de rendre la valeur aux actionnaires', a commenté Ken Murphy, directeur général de Tesco.



Tesco a l'intention de reverser environ 5 milliards de livres sterling du produit net aux actionnaires via un dividende spécial, ainsi qu'une consolidation des actions, et apportera également une contribution de pension importante de 2,5 milliards de livres au régime de retraite de Tesco peu après achèvement.



