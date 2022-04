Tesco : BPA presque doublé en 2021-22

(CercleFinance.com) - Tesco publie au titre de son exercice 2021-22 un BPA ajusté en croissance de 88,8% à 21,86 pence, et propose un dividende final de 7,70 pence, portant le dividende annuel à 10,90 pence, soit une hausse de 19,1%.



Le géant britannique de la distribution alimentaire a engrangé un bénéfice d'exploitation ajusté en progression de 58% à 2,82 milliards de livres sterling, pour des ventes (hors TVA et carburant) en croissance de 2,5% à près de 54,8 milliards (+3% hors effets de changes).



Compte tenu des incertitudes sur l'environnement externe, Tesco fournit une fourchette-cible plus large que d'habitude pour l'exercice 2022-23, avec un bénéfice d'exploitation ajusté des ventes de détail attendu entre 2,4 et 2,6 milliards de livres.



