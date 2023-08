Tesco : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Tesco gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, aidé par des propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' ainsi que son objectif de cours de 300 pence sur le titre du groupe de distribution alimentaire.



Le broker rehausse ses estimations d'EBIT des ventes au détail, prévoyant un premier semestre 'solide' (publication le 4 octobre) et s'attend 'à ce que le consensus suive même si un relèvement par la direction de ses objectifs pourrait devoir attendre'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.