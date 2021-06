Tesco : Augmentation du salaire de base de 2,7%

(CercleFinance.com) - Tesco a annoncé aujourd'hui un nouvel accord salarial pour ses salariés en magasin ainsi que pour ceux du centre de traitement des clients (CFC) rémunérés à l'heure. Leur salaire horaire augmentera ainsi de 2,7%, passant de 9,3 à 9,55 £ à compter du 5 septembre 2021.



L'accord salarial d'un an a été négocié avec les représentants élus des salariés et l'augmentation est supérieure au taux d'inflation précise Tesco.



Le distributeur britannique augmente également les paiements de la prime de nuit pour les salariés éligibles, de 2,21 £ à 2,30 £ à partir du 5 septembre 2021, soit une augmentation de 4,1%



Tesco précise reconnaître ainsi 'les efforts héroïques' de ses salariés qui ont 'travaillé plus dur que jamais pour servir les clients en toute sécurité pendant la pandémie.'



