Tesco : Accord avec EO pour ses fourgonnettes électriques

(CercleFinance.com) - Tesco a signé un accord avec EO Charging pour alimenter sa flotte de fourgonnettes électriques de livraison à domicile au Royaume-Uni.



Tesco prévoit de disposer d'une flotte de véhicules de livraison entièrement électriques d'ici la fin de 2028. Cette année, l'entreprise a déjà déployé 30 fourgonnettes électriques, et des plans sont en place pour 150 autres en 2022.



' Le partenariat verra EO, dont les solutions de recharge de flotte sont déjà utilisées par certaines des plus grandes entreprises mondiales au Royaume-Uni et en Europe, notamment Amazon, DHL, Go-Ahead et Uber, s'occuper de l'électrification de bout en bout pour Tesco ' indique le groupe.







