Telia : Repli de l'EBITDA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms Telia annonce au titre du premier trimestre 2020 un EBITDA ajusté en baisse de 1,8% à 7,3 milliards de couronnes suédoises, pour des revenus en croissance de 7,6% en données publiées à 22,4 milliards, mais en baisse de 2,2% en organique.



Le Nordique souligne que durant la pandémie, son trafic données a grimpé de plus de 30% sur ses réseaux fixes et de 15-20% sur ses réseaux mobiles, tandis que le trafic voix a bondi de 70% dans certains pays, mais que son activité médias et télévision a souffert du Covid-19.



