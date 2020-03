Telia : Offensive sur le marché de l'esport en Finlande

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms suédois Telia a annoncé mardi avoir fait l'acquisition des droits de diffusion de l'ESL Pro Tour, un circuit regroupant plusieurs tournois de jeux vidéo spécialisés dans le jeu de tir 'Counter-Strike: Global Offensive'.



L'ESL Pro Tour fédère plus de 20 championnats et ligues au cours duquel il distribue plus de cinq millions de dollars de prix aux participants.



Telia explique qu'il compte diffuser les compétitions commentées en Finlande, un pays dans lequel le jeu Counter-Strike: Global Offensive est particulièrement populaire, notamment à partir de ses plateformes 'C More' et 'Telia TV'.



